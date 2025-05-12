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Регион
12 мая, 17:22

Стало известно о провале ультиматума Зеленского и ЕС из-за Трампа

«Страна.ua»: Трамп своим заявлением обнулил ультиматум Зеленского и ЕС

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп поддержал российское предложение о переговорах, тем самым фактически проигнорировав ультиматум, выдвинутый Владимиром Зеленским и поддержанный странами Евросоюза. Издание «Страна.ua» сообщило, что это свидетельствует о провале дипломатической стратегии Киева.

«Трамп фактически разрушил выстроенную Зеленским и европейскими лидерами стратегию по «принуждению» Путина к миру», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что, несмотря на украинский ультиматум о 30-дневном перемирии как условии для прямых переговоров с Россией, влияние Трампа оказалось решающим. Его поддержка предложения Путина о переговорах в Стамбуле 15 марта вынудила Зеленского согласиться на эту встречу.

Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле
Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

Напомним, ранее Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя об участии лидера РФ в переговорах на данном этапе не говорилось.

Наталья Демьянова
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