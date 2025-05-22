Песков прокомментировал сообщения о переговорах с Украиной в Ватикане

Никаких договорённостей о следующем раунде переговоров с Украиной в Ватикане не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких не было договорённостей на этот счёт», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Кроме того, добавил пресс-секретарь главы государства, не было никаких обсуждений и планов по поводу встречи в Ватикане на следующей неделе с участием представителей России, Украины, США и Европы. По словам Пескова, о всех этих переговорах только предстоит договариваться.

«Работа ведётся по выполнению тех договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал Песков, отвечая на вопрос, возможна ли на следующей неделе встреча между россиянами, украинцами, американцами и европейцами.