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22 мая, 10:31

Песков прокомментировал сообщения о переговорах с Украиной в Ватикане

Песков: Никаких договорённостей о проведении переговоров в Ватикане не было

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Никаких договорённостей о следующем раунде переговоров с Украиной в Ватикане не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких не было договорённостей на этот счёт», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Кроме того, добавил пресс-секретарь главы государства, не было никаких обсуждений и планов по поводу встречи в Ватикане на следующей неделе с участием представителей России, Украины, США и Европы. По словам Пескова, о всех этих переговорах только предстоит договариваться.

«Работа ведётся по выполнению тех договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал Песков, отвечая на вопрос, возможна ли на следующей неделе встреча между россиянами, украинцами, американцами и европейцами.

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Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в середине июня состоится вторая встреча Москвы и Киева, которая будет организована в Ватикане. В публикации говорилось, что помимо российской и украинской делегаций, в мероприятии могут принять участие и представители США — госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Кит Келлог.

Александр Юнашев
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