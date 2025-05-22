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22 мая, 05:49

В США анонсировали скорые переговоры России и Украины в Ватикане

WSJ: Новый раунд переговоров РФ и Киева может пройти в Ватикане в середине июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

Новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Ватикане. Есть вероятность, что встреча состоится в середине июня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кроме того, в беседе Москвы и Киева может принять участие и Вашингтон. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности отправить на переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

«Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня», — сообщает газета.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошла российско-украинская встреча, длившаяся около двух часов. По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, стороны планируют провести масштабный обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000» и согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.

Наталья Афонина
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