В США анонсировали скорые переговоры России и Украины в Ватикане

Новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Ватикане. Есть вероятность, что встреча состоится в середине июня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кроме того, в беседе Москвы и Киева может принять участие и Вашингтон. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности отправить на переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.