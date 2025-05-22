Итальянские власти, обсуждая возможные переговоры между Москвой и Киевом в Ватикане, заверили россиян в своей готовности обеспечить безопасный проезд. Они ссылаются на Латеранский договор 1929 года, который обязывает их поддерживать безопасность дипломатических миссий, сообщает издание Washington Post.

Издание упоминает, что мирные переговоры в Ватикане сталкиваются с определёнными трудностями. Санкции и ограничения на полёты российских судов по странам ЕС создают дополнительные препятствия. Однако итальянские чиновники заверили россиян, что по Латеранскому договору их правительство обязано обеспечить безопасный путь для дипломатических миссий в Ватикан.

Один из источников подчеркнул, что беспрепятственный визит министра культуры РФ Ольги Любимовой на похороны папы Франциска в апреле доказал, что Россия может свободно добраться до Ватикана. Это восприняли как «успешный пробный эпизод».

Тем не менее, проведение переговоров в Ватикане может потребовать уступок от других европейских стран. В частности, это может включать разрешение на пролёт российских чиновников через воздушное пространство Европы.