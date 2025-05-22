Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 00:22

Италия обещала обеспечить проезд делегации России на переговоры в Ватикан

Ватикан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Ватикан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Итальянские власти, обсуждая возможные переговоры между Москвой и Киевом в Ватикане, заверили россиян в своей готовности обеспечить безопасный проезд. Они ссылаются на Латеранский договор 1929 года, который обязывает их поддерживать безопасность дипломатических миссий, сообщает издание Washington Post.

Издание упоминает, что мирные переговоры в Ватикане сталкиваются с определёнными трудностями. Санкции и ограничения на полёты российских судов по странам ЕС создают дополнительные препятствия. Однако итальянские чиновники заверили россиян, что по Латеранскому договору их правительство обязано обеспечить безопасный путь для дипломатических миссий в Ватикан.

Один из источников подчеркнул, что беспрепятственный визит министра культуры РФ Ольги Любимовой на похороны папы Франциска в апреле доказал, что Россия может свободно добраться до Ватикана. Это восприняли как «успешный пробный эпизод».

Папа римский ещё не передал Кремлю предложение о переговорах Путина с Зеленским в Ватикане
Папа римский ещё не передал Кремлю предложение о переговорах Путина с Зеленским в Ватикане

Тем не менее, проведение переговоров в Ватикане может потребовать уступок от других европейских стран. В частности, это может включать разрешение на пролёт российских чиновников через воздушное пространство Европы.

Как сообщал Life.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Ватикан заинтересован в роли площадки для диалога между Россией и Украиной. Американский лидер предположил, что именно там может состояться второй раунд переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил, что Ватикан действительно проявляет интерес к этому вопросу.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Ватикан
  • Россия
  • Италия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar