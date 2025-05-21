Папа римский ещё не передал Кремлю предложение о переговорах Путина с Зеленским в Ватикане
Песков: РФ не получала от Ватикана предложений по урегулированию на Украине
Папа римский Лев XIV. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp
Россия всегда благосклонно относилась к попыткам других стран приложить усилия к урегулированию украинского конфликта, это же касается Ватикана, который выразил готовность стать местом для переговоров сторон. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию», — подчеркнул он.
При этом представитель Кремля сообщил, что Ватикан пока не передавал России никаких инициатив по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что в адрес Москвы предложения провести переговоры Владимира Путина с Владимиром Зеленским не приходили.
Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил в соцсети, что Ватикан крайне заинтересован в том, чтобы стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Американский президент допустил, что именно там может пройти второй раунд переговоров Москвы и Киева. Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил намерения Ватикана.