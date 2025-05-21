Папа римский ещё не передал Кремлю предложение о переговорах Путина с Зеленским в Ватикане

Россия всегда благосклонно относилась к попыткам других стран приложить усилия к урегулированию украинского конфликта, это же касается Ватикана, который выразил готовность стать местом для переговоров сторон. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию», — подчеркнул он.