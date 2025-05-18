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18 мая, 00:08

Рубио допустил возможность переговоров России и Украины в Ватикане

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на территории Украины. По его словам, Святой Престол не будет официальным посредником, но он может стать комфортной и нейтральной площадкой, куда готовы приехать обе стороны.

«Я бы не назвал их посредником, но это определённо то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать», — сказал он перед встречей с посланником папы римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи.

Накануне госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил готовность папы римского Льва XIV предложить свои услуги для организации диалога.

Рубио: США предупредили Россию о новых санкциях при крахе переговоров по Украине
Рубио: США предупредили Россию о новых санкциях при крахе переговоров по Украине

Ранее Марко Рубио также сообщил, что Москва работает над проектом документа о прекращении огня. По его словам, Россия формирует список условий, которые могут стать основой для начала более широких переговоров. Это может стать важным шагом к возобновлению дипломатических усилий по окончанию конфликта.

Артём Гапоненко
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