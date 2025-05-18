Рубио допустил возможность переговоров России и Украины в Ватикане
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на территории Украины. По его словам, Святой Престол не будет официальным посредником, но он может стать комфортной и нейтральной площадкой, куда готовы приехать обе стороны.
«Я бы не назвал их посредником, но это определённо то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать», — сказал он перед встречей с посланником папы римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи.
Накануне госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил готовность папы римского Льва XIV предложить свои услуги для организации диалога.
Ранее Марко Рубио также сообщил, что Москва работает над проектом документа о прекращении огня. По его словам, Россия формирует список условий, которые могут стать основой для начала более широких переговоров. Это может стать важным шагом к возобновлению дипломатических усилий по окончанию конфликта.