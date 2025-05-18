Рубио допустил возможность переговоров России и Украины в Ватикане

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на территории Украины. По его словам, Святой Престол не будет официальным посредником, но он может стать комфортной и нейтральной площадкой, куда готовы приехать обе стороны.

«Я бы не назвал их посредником, но это определённо то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать», — сказал он перед встречей с посланником папы римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи.

Накануне госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил готовность папы римского Льва XIV предложить свои услуги для организации диалога.