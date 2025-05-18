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Регион
17 мая, 22:16

Рубио сообщил о подготовке Россией документа по прекращению огня на Украине

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерениях Москвы подготовить документ с предложениями о прекращении боевых действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News после беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам американского дипломата, Россия разрабатывает перечень условий для прекращения огня, что может стать основой для более масштабных переговорных процессов.

Также Рубио выразил позицию Вашингтона относительно дальнейшего участия в урегулировании украинского кризиса. Он подчеркнул, что администрация США не намерена затягивать дипломатический процесс без видимых результатов.

«Если в ближайшие несколько дней мы получим документ, подготовленный обеими сторонами и демонстрирующий, что обе стороны идут на уступки и придерживаются реалистичного и рационального подхода, тогда, думаю, мы будем позитивно смотреть на дальнейшее участие», — отметил он.

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В ходе общения с Лавровым Рубио также выразил одобрение по поводу обмена пленными между Россией и Украиной. Напомним, это соглашение стало результатом переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая.

Артём Гапоненко
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