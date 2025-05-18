Рубио сообщил о подготовке Россией документа по прекращению огня на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерениях Москвы подготовить документ с предложениями о прекращении боевых действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News после беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам американского дипломата, Россия разрабатывает перечень условий для прекращения огня, что может стать основой для более масштабных переговорных процессов.

Также Рубио выразил позицию Вашингтона относительно дальнейшего участия в урегулировании украинского кризиса. Он подчеркнул, что администрация США не намерена затягивать дипломатический процесс без видимых результатов.