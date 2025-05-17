Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп стремится провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что стороны уже обсуждают детали организации переговоров, включая время и место встречи.

«Механика организации такой встречи потребует небольшой работы», – сказал он в интервью CBS News, уточнив, что российская сторона также проявила готовность к переговорам.

Госсекретарь подчеркнул, что сейчас важно собрать всех участников процесса и определить темы для обсуждения на предстоящей встрече.