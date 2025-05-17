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Регион
17 мая, 19:30

Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Рубио сообщил, что США и Россия обсуждают дату и место встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Президент США Дональд Трамп стремится провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что стороны уже обсуждают детали организации переговоров, включая время и место встречи.

«Механика организации такой встречи потребует небольшой работы», – сказал он в интервью CBS News, уточнив, что российская сторона также проявила готовность к переговорам.

Госсекретарь подчеркнул, что сейчас важно собрать всех участников процесса и определить темы для обсуждения на предстоящей встрече.

Накануне, выступая перед журналистами в Абу-Даби, Трамп выразил надежду на организацию встречи с Путиным в ближайшее время, подчеркнув, что без личного общения с российским президентом не удастся достичь значимого прогресса в мирных переговорах по Украине. Рубио также подтвердил важность встречи президентов США и РФ, отметив, что мирный процесс по Украине начнётся только после того, как Трамп и Путин встретятся.

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Ранее хозяин Белого дома сообщил, что собирается позвонить Путину в понедельник, 19 мая, после чего поговорит с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такой телефонный разговор готовится.

Юния Ларсон
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