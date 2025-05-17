Торгаш без козырей: Трамп напомнил, что Зеленскому нечего противопоставить «огромной и храброй» России

Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского «величайшим торгашом в мире», но при этом подчеркнул: у него нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине.

«И я всегда говорил, что у него нет карт. И у него нет карт. И я говорю честно, у него нет карт», – сказал Трамп в интервью Fox News.

Американский президент раскритиковал переговорную позицию лидера киевского режима. По мнению Трампа, бывший комик пытается выступать против страны с «огромной армией», обладающей «отличным снаряжением» и храбростью.