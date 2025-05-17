Торгаш без козырей: Трамп напомнил, что Зеленскому нечего противопоставить «огромной и храброй» России
Трамп заявил, что у Зеленского нет карт в переговорах по украинскому конфликту
Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse
Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского «величайшим торгашом в мире», но при этом подчеркнул: у него нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине.
«И я всегда говорил, что у него нет карт. И у него нет карт. И я говорю честно, у него нет карт», – сказал Трамп в интервью Fox News.
Американский президент раскритиковал переговорную позицию лидера киевского режима. По мнению Трампа, бывший комик пытается выступать против страны с «огромной армией», обладающей «отличным снаряжением» и храбростью.
Стоит отметить, что Трамп не впервые критикует стратегию Зеленского. Ранее он уже заявлял, что Киеву не нужно было задираться с Россией, а также указывал на необходимость скорейшего урегулирования конфликта путём переговоров, подчеркивая, что затягивание только ухудшает положение Украины.
Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле в пятницу, 16 мая. После двухчасовой встречи делегаций обеих стран глава Незалежной позвонил Трампу. Содержание разговора неизвестно, но днем ранее Зеленский сообщил, что будет просить американского лидера ввести жёсткие санкции против РФ. Пока Трамп отказывается от этого шага, хотя и допускает такую возможность в случае срыва мирного процесса.