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16 мая, 13:50

Зеленский, Макрон, Мерц, Туск и Стармер созвонились с Трампом

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрій Єрмак

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрій Єрмак

Глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По информации СМИ, ссылающихся на пресс-секретаря Сергея Никифорова, о подробностях переговоров сообщат в ближайшее время.

Зеленского сняли в Албании с Макроном, Мерцем и Стармером
Зеленского сняли в Албании с Макроном, Мерцем и Стармером

Напомним, что Владимир Зеленский отправился в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. На мероприятии, среди прочего, предполагается обсудить вопрос введения полного торгового эмбарго против России. Тем не менее эксперты считают, что реализация такого плана маловероятна и вряд ли будет успешной.

Александра Мышляева
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