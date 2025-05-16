Зеленский, Макрон, Мерц, Туск и Стармер созвонились с Трампом
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Глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По информации СМИ, ссылающихся на пресс-секретаря Сергея Никифорова, о подробностях переговоров сообщат в ближайшее время.
Напомним, что Владимир Зеленский отправился в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. На мероприятии, среди прочего, предполагается обсудить вопрос введения полного торгового эмбарго против России. Тем не менее эксперты считают, что реализация такого плана маловероятна и вряд ли будет успешной.