Трамп заявил, что надеется на прекращение огня на Украине после звонка Путину

Глава США Дональд Трамп сообщил, что надеется добиться прекращения огня на Украине после звонка президенту России Владимиру Путину 19 мая, а также Владимиру Зеленскому и партнёрам по НАТО. Об этом он написал на личной странице в соцсети Truth Social.

«После [беседы с Путиным] я поговорю с Зеленским, а затем со странами — участницами НАТО. Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня», — заявил он, выразив надежду на скорейшее мирное разрешение конфликта.