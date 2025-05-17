Трамп заявил, что надеется на прекращение огня на Украине после звонка Путину
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Глава США Дональд Трамп сообщил, что надеется добиться прекращения огня на Украине после звонка президенту России Владимиру Путину 19 мая, а также Владимиру Зеленскому и партнёрам по НАТО. Об этом он написал на личной странице в соцсети Truth Social.
«После [беседы с Путиным] я поговорю с Зеленским, а затем со странами — участницами НАТО. Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня», — заявил он, выразив надежду на скорейшее мирное разрешение конфликта.
Напомним, сегодня Дональд Трамп сообщил, что созвонится с Владимиром Путиным 19 мая в 10 утра по американскому времени (17:00 Мск). В ходе разговора будет обсуждаться конфликт на Украине и вопросы торгового характера. После этого глава Штатов позвонит Зеленскому и союзникам по НАТО.