Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 16:04

Трамп заявил, что надеется на прекращение огня на Украине после звонка Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Глава США Дональд Трамп сообщил, что надеется добиться прекращения огня на Украине после звонка президенту России Владимиру Путину 19 мая, а также Владимиру Зеленскому и партнёрам по НАТО. Об этом он написал на личной странице в соцсети Truth Social.

«После [беседы с Путиным] я поговорю с Зеленским, а затем со странами — участницами НАТО. Надеюсь, это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня», — заявил он, выразив надежду на скорейшее мирное разрешение конфликта.

«Худший кошмар»: Стало известно, почему Киев боится встречи Путина и Трампа «один на один»
«Худший кошмар»: Стало известно, почему Киев боится встречи Путина и Трампа «один на один»

Напомним, сегодня Дональд Трамп сообщил, что созвонится с Владимиром Путиным 19 мая в 10 утра по американскому времени (17:00 Мск). В ходе разговора будет обсуждаться конфликт на Украине и вопросы торгового характера. После этого глава Штатов позвонит Зеленскому и союзникам по НАТО.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Путин
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar