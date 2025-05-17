Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая
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Президент США Дональд Трамп созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу мирного разрешения украинского конфликта в понедельник, 19 мая. На личной странице в социальной сети Truth Social американский лидер добавил, что после разговора с главой РФ свяжется с Владимиром Зеленским.
«Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, в 10 утра. Предметом разговора станет остановка кровопролития, в котором, в среднем, гибнут по пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, и торговля. Я поговорю с Владимиром Зеленским, а потом с Зеленским и различными членами НАТО. Надеюсь, что это будет продуктивный день, остановка огня произойдёт, а эта крайне жестокая война, которая никогда не должна была начаться, закончится. Благослови нас всех Господь!» — написал он.
Ранее в Штатах допустили, что Владимир Путин и Дональд Трамп скоро могут встретиться лично. Как отметил госсекретарь Марко Рубио, переговоры глав РФ и США — единственный способ выйти на мир в украинском конфликте. В Кремле не исключили возможности встречи лидеров.