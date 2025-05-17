Трамп рассказал, что будет делать после звонка Путину

После звонка президенту РФ Владимир Путину глава США Дональд Трамп позвонит Владимиру Зеленскому. Об этом американский лидер написал на личной странице в социальной сети Truth Social.

«Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, в 10 утра. <...> Я поговорю с Владимиром Зеленским, а потом с Зеленским и различными членами НАТО», — говорится в публикации.