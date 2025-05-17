Трамп рассказал, что будет делать после звонка Путину
Трамп заявил, что после телефонного разговора с Путиным позвонит Зеленскому
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
После звонка президенту РФ Владимир Путину глава США Дональд Трамп позвонит Владимиру Зеленскому. Об этом американский лидер написал на личной странице в социальной сети Truth Social.
«Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, в 10 утра. <...> Я поговорю с Владимиром Зеленским, а потом с Зеленским и различными членами НАТО», — говорится в публикации.
Напомним, сегодня Дональд Трамп объявил дату звонка Владимиру Путину — он состоится 19 мая в десять утра по американскому времени (17:00 по Москве). Темой разговора станет конфликт на Украине и вопросы торговли.