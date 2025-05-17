Рубио приветствовал масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной

Американский госсекретарь Марко Рубио в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал беспрецедентный по обмен пленными между Россией и Украиной, соглашение о котором было достигнуто во время переговоров в Стамбуле. Об этом заявила спикер Госдепа Тэми Брюс, отметив, что предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта в Незалежной «намечает наилучший путь вперёд».