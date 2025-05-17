Рубио приветствовал масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Американский госсекретарь Марко Рубио в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал беспрецедентный по обмен пленными между Россией и Украиной, соглашение о котором было достигнуто во время переговоров в Стамбуле. Об этом заявила спикер Госдепа Тэми Брюс, отметив, что предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта в Незалежной «намечает наилучший путь вперёд».
«Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое в ходе украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая, и передал решительное послание президента [США Дональда] Трампа: Соединённые Штаты привержены достижению прочного прекращения российско-украинской войны», — заявила спикер Госдепа Тэми Брюс.
Напомним, сегодня по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио, во время которого дипломаты обсудили итоги переговоров России и Украины, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. Во время встречи российской и украинской делегаций в Турции была достигнута договорённость об обмене пленными 1000 на 1000 — рекордном за весь срок СВО.