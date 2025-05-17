Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги переговоров в Стамбуле
Сергей Лавров, Марко Рубио. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Julien de Rosa
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, политики обсудили итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Беседа состоялась 17 мая по инициативе американской стороны, сообщает МИД РФ.
«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров. В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов», — говорится в сообщении.
Рубио также выразил удовлетворение соглашениями по обмену военнопленными и началом разработки сторонами собственных предложений по условиям перемирия. Он подчеркнул, что Вашингтон готов и впредь оказывать поддержку в поиске путей к урегулированию.
Напомним, что в Стамбуле 16 мая состоялись российско-украинские переговоры общей продолжительностью около двух часов. По словам Владимира Мединского была достигнута ключевая договорённость: стороны пришли к соглашению о масштабном обмене военнопленными «тысяча на тысячу», самом крупном за время конфликта. Москва и Киев также согласились подготовить и обменяться предложениями по возможному прекращению огня.