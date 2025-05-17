Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, политики обсудили итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Беседа состоялась 17 мая по инициативе американской стороны, сообщает МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров. В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов», — говорится в сообщении.