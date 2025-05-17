«Вопреки прогнозам»: В США оценили прогресс на переговорах в Стамбуле
AC: Переговоры в Стамбуле между РФ и Украиной были успешными
Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России
Переговоры в Стамбуле между российскими и украинскими представителями достигли значительного прогресса. Об этом сообщает американское издание The American Conservative, положительно оценившее результаты встречи.
«Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно», — говорится в сообщении издания.
Главным позитивным итогом, по мнению экспертов, стало взаимное признание необходимости дальнейших переговорных процессов. При этом, согласно оценке журнала, встреча в Стамбуле представляет собой дипломатическую победу администрации главы США Дональда Трампа, для которой урегулирование данного конфликта является одной из ключевых внешнеполитических задач.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые изначально планировались на 15 мая. Встреча продолжалась около двух часов. Владимир Мединский, занимающий пост помощника президента России и возглавляющий российскую переговорную группу, объявил о достижении соглашения по беспрецедентному обмену военнопленными в соотношении «тысяча на тысячу». Он также отметил, что стороны договорились разработать и представить взаимные предложения по возможному прекращению боевых действий.