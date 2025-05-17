«Вопреки прогнозам»: В США оценили прогресс на переговорах в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле между российскими и украинскими представителями достигли значительного прогресса. Об этом сообщает американское издание The American Conservative, положительно оценившее результаты встречи.

«Вопреки прогнозам, первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли весьма успешно», — говорится в сообщении издания.