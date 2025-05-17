Стало известно о шести требованиях, выдвинутых Россией к Украине на переговорах в Стамбуле, которые прошли вчера, 16 мая. Среди них – обоюдный отказ от выплаты репараций и признание российских территорий. Список опубликовало турецкое издание Clash Report в соцсети Х.

Одним из ключевых требований является международное признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма, территориями России. При этом киевский режим должен официально признать легитимный статус всех новых субъектов РФ. Входит в список требований немедленное прекращение огня и вывод украинских войск с российских территорий.