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Регион
17 мая, 06:11
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Стали известны «6 требований» России, выдвинутых на переговорах в Стамбуле

Clash Report: РФ выдвинула Украине шесть требований во время встречи в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Стало известно о шести требованиях, выдвинутых Россией к Украине на переговорах в Стамбуле, которые прошли вчера, 16 мая. Среди них – обоюдный отказ от выплаты репараций и признание российских территорий. Список опубликовало турецкое издание Clash Report в соцсети Х.

Одним из ключевых требований является международное признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма, территориями России. При этом киевский режим должен официально признать легитимный статус всех новых субъектов РФ. Входит в список требований немедленное прекращение огня и вывод украинских войск с российских территорий.

Помимо этого, Москва настаивает на сохранении Киевом нейтрального статуса, исключающего размещение иностранных войск или оружия массового поражения, включая ядерное. Россия также требует соблюдения прав русскоязычного населения Украины и прекращения пропаганды националистических идей. В перечне условий Кремля фигурирует и взаимный отказ сторон от репарационных претензий. На данный момент официальные представители Москвы и Киева не подтвердили подлинность опубликованной информации.

NYT: Переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой России
NYT: Переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой России

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые изначально планировались на 15 мая. Встреча продолжалась около двух часов. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по их итогам сообщил о масштабном обмене пленными «1000 на 1000» и подчеркнул, что Москва и Киев согласились представить свои видения возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона запросила встречу глав государств, и Москва приняла это предложение. Мединский также подтвердил готовность России продолжать диалог с Украиной.

Наталья Афонина
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