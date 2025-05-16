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Регион
16 мая, 13:39

Мединский: Россия удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать их

Владимир Мединский. Фото © ТАСС / AP

Владимир Мединский. Фото © ТАСС / AP

Глава делегации России на переговорах в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский высказался о переговорах с Украиной. Он отметил, что Россия в целом удовлетворена их результатом. Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга для прессы.

Владимир Мединский выступил с заявлением для прессы после переговоров. Видео © Life.ru

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — сказал Мединский.

Глава делегации Украины Умеров анонсировал второй раунд переговоров
Глава делегации Украины Умеров анонсировал второй раунд переговоров

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной. Делегацию России возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Минобороны Умеров. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Ранее появилась информация о возможном продолжении.

Никита Никонов
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