Мединский: Россия удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать их
Владимир Мединский. Фото © ТАСС / AP
Глава делегации России на переговорах в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский высказался о переговорах с Украиной. Он отметил, что Россия в целом удовлетворена их результатом. Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга для прессы.
Владимир Мединский выступил с заявлением для прессы после переговоров. Видео © Life.ru
«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — сказал Мединский.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной. Делегацию России возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Минобороны Умеров. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Ранее появилась информация о возможном продолжении.