Глава делегации Украины Умеров анонсировал второй раунд переговоров
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Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи в Стамбуле анонсировал второй раунд переговоров. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.
Глава украинского Минобороны сообщил, что скоро проинформирует о повестке второго раунда переговоров. Главной темой первого для Киева, по его словам, было прекращение огня.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной. Делегацию России возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Минобороны Рустем Умеров. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Ранее появилась информация о возможном продолжении.