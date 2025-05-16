Глава делегации Украины Умеров анонсировал второй раунд переговоров

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи в Стамбуле анонсировал второй раунд переговоров. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

Глава украинского Минобороны сообщил, что скоро проинформирует о повестке второго раунда переговоров. Главной темой первого для Киева, по его словам, было прекращение огня.