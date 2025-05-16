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Регион
16 мая, 13:37

Глава делегации Украины Умеров анонсировал второй раунд переговоров

Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи в Стамбуле анонсировал второй раунд переговоров. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

Глава украинского Минобороны сообщил, что скоро проинформирует о повестке второго раунда переговоров. Главной темой первого для Киева, по его словам, было прекращение огня.

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной. Делегацию России возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Минобороны Рустем Умеров. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Ранее появилась информация о возможном продолжении.

Умеров: Украина на переговорах обсуждала прежде всего прекращение огня
Умеров: Украина на переговорах обсуждала прежде всего прекращение огня
Никита Никонов
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