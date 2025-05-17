NYT: Переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой России
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России
Переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине привели к тактической победе России. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Издание отмечает, что никто не ожидал значительных прорывов на переговорах. Даже президент США Дональд Трамп, который изначально поддерживал эти усилия, выражал скептицизм. Авторы пишут, что встреча стала выигрышем для президента России Владимира Путина. Переговоры прошли без договорённости о прекращении огня, на чём настаивали Украина и её западные союзники.
Как сообщал Life.ru, несмотря на различные мнения о результатах встреч, многие западные СМИ согласны, что переговоры в Стамбуле символизируют победу Владимира Путина. Пресса подчеркивает, что это важный шаг к миру.