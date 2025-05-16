Мировые СМИ следят за результатами переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Хотя мнения прессы о прогрессе разделились, многие согласны с тем, что встреча укрепила позиции президента России Владимира Путина и является шагом к миру.

Британское издание Guardian считает, что прошедшая встреча «является символической победой Путина». Также газета подчёркивает, что, если состоится обмен военнопленными, он станет самым крупным за три года.

Guardian также замечает, что в последние недели глава киевского режима Украины Владимир Зеленский «лавировал», стремясь продемонстрировать себя в лучшем свете перед президентом США Дональдом Трампом.

«Тем не менее, последние высказывания Трампа «подчеркнули провал попыток Зеленского повлиять на мышление американского лидера», — добавляет издание.

Похожее мнение высказала и New York Times, утверждая, что, хотя переговоры не принесли значительных результатов, сама встреча уже стала «победой Путина». Кроме того, New York Times считает, что «несколько дней показухи и маневрирования» перед переговорами «обвели Зеленского вокруг пальца». Он посетил только Анкару и не доехал до Стамбула.

Американский портал Axios сообщает, что «Россия и Украина разошлись во мнениях по поводу прекращения огня». При этом журналисты считают, что соглашение об обмене стало прогрессом, однако другого «значительного прогресса» не достигли. Washington Post пишет, что достижение соглашения только по обмену военнопленными указывает на то, что «две стороны очень далеки от завершения конфликта».

Британская газета Daily Mail утверждает, что «сам факт встречи стал признаком изменений».

«Переговоры между Россией и Украиной — это небольшой шаг к миру, но «зияющая пропасть» между странами осталась», — указано в аналитическом материале британского телеканала Sky News, который называет прошедшие переговоры «шагом в верном направлении».

Газета Telegraph обращает внимание на то, как президент США Дональд Трамп отреагирует на итоги переговоров — в пользу Москвы или Киева. Издание отмечает, что европейские лидеры «пытались заставить поверить, что он на их стороне», однако отказались комментировать дальнейшие вопросы.

Французская газета Figaro описывает российско-западные переговоры как «неуверенные и хаотичные», также подчеркивая, что российская армия «снова продвигалась на нескольких участках фронта» на протяжении последней недели.