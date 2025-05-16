«Не с Лондоном разговариваем»: В РФ осадили Стармера, попытавшегося влезть в переговоры
Посольство РФ обвинило Лондон в подрыве переговоров по Украине
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Российское посольство в Лондоне выразило недоумение по поводу заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно позиции России на переговорах в Стамбуле. В диппредставительстве подчеркнули, что Великобритания, по их мнению, пытается подорвать процесс переговоров по Украине, угрожая Москве введением новых санкций.
«Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и что, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры. Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае «ослушания», — отмечается в нём, передаёт ТАСС.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказал своё недовольство по поводу позиции России в ходе переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле. Об этом он заявил во время пребывания в Албании, где проходит саммит Европейского политического сообщества. По его словам, именно неприемлемая позиция Москвы заставляет Киев «тесно сотрудничать» и координировать свои действия с союзниками из США, Великобритании, Франции и Германии.