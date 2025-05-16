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Регион
16 мая, 16:57

Стармер назвал «неприемлемой» позицию России на переговорах с Киевом в Стамбуле

Кир Стармер. Обложка © ТАСС / АР

Кир Стармер. Обложка © ТАСС / АР

Британский премьер-министр Кир Стармер выразил недовольство позицией России на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом политик сказал во время своего нахождения в Албании, где проходит саммит Европейского политического сообщества.

«Позиция России явно неприемлема, и это не в первый раз», — цитирует Стармера издание Sky News. Премьер пояснил, что именно это вынуждает Киев «тесно координировать ответы» со своими союзниками из США, Британии, Франции, Германии.

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Напомним, Владимир Зеленский участия в переговорах в Стамбуле не принимал. Он был в Албании, где в этом время проходит саммит Европейского политического сообщества. Там же присутствовали премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Указанные политики позвонили главе США Дональду Трампу прямо с саммита. После телефонного разговора Зеленский в очередной раз заявил, что Киев очень хочет мира и готов для этого к «быстрым шагам».

Татьяна Миссуми
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