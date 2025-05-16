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Регион
16 мая, 18:48

Слуцкий назвал ключевую тему следующего раунда переговоров РФ и Украины

Слуцкий: Следующие переговоры РФ и Украины посвятят механике прекращения огня

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Прекращение огня станет ключевой темой следующего раунда переговоров между Россией и Украиной. Такое мнение высказал Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР. Он считает, что обсуждение сосредоточится на механике прекращения огня, принимая во внимание интересы обеих сторон.

«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящён именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — отметил Слуцкий в эфире телеканала «Соловьёв Live».

На Украине заговорили о втором раунде переговоров
На Украине заговорили о втором раунде переговоров

Он добавил, что существует значительная вероятность достижения общего знаменателя в этом процессе. Однако депутат предупредил, что не стоит предвосхищать события.

Как сообщал Life.ru, переговоры между делегациями России и Украины прошли сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева длилась около 2 часов. Полное заявление России с итогами переговоров смотрите на Life.ru. В частности, стороны договорились провести масштабный обмен — 1000 на 1000 пленных. Кроме этого Киев и Москва должны выработать видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся.

Лия Мурадьян
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