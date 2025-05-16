Слуцкий назвал ключевую тему следующего раунда переговоров РФ и Украины
Слуцкий: Следующие переговоры РФ и Украины посвятят механике прекращения огня
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России
Прекращение огня станет ключевой темой следующего раунда переговоров между Россией и Украиной. Такое мнение высказал Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР. Он считает, что обсуждение сосредоточится на механике прекращения огня, принимая во внимание интересы обеих сторон.
«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящён именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — отметил Слуцкий в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Он добавил, что существует значительная вероятность достижения общего знаменателя в этом процессе. Однако депутат предупредил, что не стоит предвосхищать события.
Как сообщал Life.ru, переговоры между делегациями России и Украины прошли сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева длилась около 2 часов. Полное заявление России с итогами переговоров смотрите на Life.ru. В частности, стороны договорились провести масштабный обмен — 1000 на 1000 пленных. Кроме этого Киев и Москва должны выработать видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры продолжатся.