Слуцкий назвал ключевую тему следующего раунда переговоров РФ и Украины

Прекращение огня станет ключевой темой следующего раунда переговоров между Россией и Украиной. Такое мнение высказал Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР. Он считает, что обсуждение сосредоточится на механике прекращения огня, принимая во внимание интересы обеих сторон.

«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящён именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — отметил Слуцкий в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Он добавил, что существует значительная вероятность достижения общего знаменателя в этом процессе. Однако депутат предупредил, что не стоит предвосхищать события.