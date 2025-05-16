РФ заявила Украине на переговорах в Стамбуле, что готова занять ещё две области
Переговоры России и Украины. Фото © МИД России
Во время переговоров в Стамбуле российская делегация дала сигнал украинским представителям о способности Вооружённых сил РФ занять ещё две области — Харьковскую и Сумскую. Об этом сообщил репортёр The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X, ссылаясь на осведомлённый источник.
Журналист также отметил, что россияне готовы согласиться на прекращение огня только при условии полного вывода украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
При этом российский журналист Евгений Попов в прямом эфире из Стамбула добавил, что делегация России потребовала от Украины полного выхода из этих четырёх регионов. Однако Киев отклонил это предложение. В ответ на отказ россияне заявили, что в следующий раз речь будет идти уже о шести областях.
«Если прямо сейчас, в ближайшее время, не будут признаны 4 новых российских региона, то в следующий раз будет уже 6 регионов», — приводит слова переговорщиков журналист.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, которые изначально планировались 15 мая. Российскую делегацию из 11 человек возглавлял Владимир Мединский. Украинскую сторону из 12 участников возглавил министр обороны Рустем Умеров. Встреча длилась около двух часов. После чего стороны выступили с короткими заявлениями.