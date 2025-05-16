РФ заявила Украине на переговорах в Стамбуле, что готова занять ещё две области

Во время переговоров в Стамбуле российская делегация дала сигнал украинским представителям о способности Вооружённых сил РФ занять ещё две области — Харьковскую и Сумскую. Об этом сообщил репортёр The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X, ссылаясь на осведомлённый источник.

Журналист также отметил, что россияне готовы согласиться на прекращение огня только при условии полного вывода украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

При этом российский журналист Евгений Попов в прямом эфире из Стамбула добавил, что делегация России потребовала от Украины полного выхода из этих четырёх регионов. Однако Киев отклонил это предложение. В ответ на отказ россияне заявили, что в следующий раз речь будет идти уже о шести областях.