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Регион
17 мая, 23:03

Рубио: США предупредили Россию о новых санкциях при крахе переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью CBS, что сообщил России о шансах введения новых санкций. Это заявление прозвучало на фоне растущей поддержки законопроекта, предложенного американским сенатором Линдси Грэмом*.

«Мы почти два месяца предупреждали россиян, что это произойдёт, если не будет достигнут прогресс в направлении мирного соглашения», сказал Рубио в интервью CBS.

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Он подчеркнул, что ранее конгрессмены, отвечая на просьбу администрации президента Дональда Трампа, предоставили время для достижения результатов в переговорах с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Также Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил о планах Москвы подготовить документ с предложениями о прекращении боевых действий на Украине. Он отметил, что этот список может стать основой для более серьёзных переговоров.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Лия Мурадьян
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