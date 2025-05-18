Рубио: США предупредили Россию о новых санкциях при крахе переговоров по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью CBS, что сообщил России о шансах введения новых санкций. Это заявление прозвучало на фоне растущей поддержки законопроекта, предложенного американским сенатором Линдси Грэмом*.
«Мы почти два месяца предупреждали россиян, что это произойдёт, если не будет достигнут прогресс в направлении мирного соглашения», — сказал Рубио в интервью CBS.
Он подчеркнул, что ранее конгрессмены, отвечая на просьбу администрации президента Дональда Трампа, предоставили время для достижения результатов в переговорах с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Также Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил о планах Москвы подготовить документ с предложениями о прекращении боевых действий на Украине. Он отметил, что этот список может стать основой для более серьёзных переговоров.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.