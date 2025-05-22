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Переговоры по Украине
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Регион
22 мая, 08:23

Ермак выдвинул России ультиматум по обмену пленными «1000 на 1000»

Ермак потребовал обмена пленными с РФ перед выбором места для новых переговоров

Обложка © Соцсети Ермака

Обложка © Соцсети Ермака

Чтобы вернуться к мирному треку, Киев сперва должен провести обмен пленными с Россией, а затем уже выбирать место для нового раунда переговоров двух делегаций. Это условие выдвинул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наша позиция чёткая: первым шагом должна стать договорённость об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ», — написал соратник главы киевского режима.

А до тех пор Киев будет продолжать требовать от усиления санкций против России, поскольку на Украине считают, что её руководство саботирует идеи по урегулированию конфликта. Кажется, речь идёт о полном прекращении огня на украинско-европейских условиях.

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Напомним, что сейчас Кремль работает над осуществлением самого крупного обмена военнопленными в истории конфликта, о котором российская и украинская делегации договорились в Стамбуле. РФ и Украина собираются обменяться пленными по формуле «1000 на 1000» — число внушительное, поэтому Москва считает, что у Киева просто не наберётся столько для обмена.

Владимир Озеров
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