Ермак выдвинул России ультиматум по обмену пленными «1000 на 1000»

Чтобы вернуться к мирному треку, Киев сперва должен провести обмен пленными с Россией, а затем уже выбирать место для нового раунда переговоров двух делегаций. Это условие выдвинул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наша позиция чёткая: первым шагом должна стать договорённость об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ», — написал соратник главы киевского режима.