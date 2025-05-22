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Регион
22 мая, 06:18

В США назвали реальную причину нежелания Украины заключать мирный договор

Полковник Макгрегор: Мирный договор РФ и Украины приведёт к смене власти в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Украинские власти не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта с Россией, поскольку это приведёт к смене политической элиты в стране. По словам отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, окончание боевых действий является для Киева наихудшим сценарием, так как действующее руководство потеряет власть. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала George Galloway.

Полковник также считает, что европейские страны не поддерживают мирное соглашение, поскольку это ослабит позиции глобалистов. В случае установления мира на Украине, ряд чиновников Евросоюза рискуют лишиться своих должностей. Прекращение огня, направленное на продление боевых действий, является лучшим решением, которое могут предложить Киев и Брюссель для сохранения своего влияния.

Медведев заявил, что на Украине не с кем заключать мирный договор
Медведев заявил, что на Украине не с кем заключать мирный договор

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова начать разрабатывать меморандум о мирном договоре. Документ будет включать в себя вопросы прекращения огня и урегулирования конфликта. Об этом глава государства заявил во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Наталья Афонина
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