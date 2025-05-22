Украинские власти не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта с Россией, поскольку это приведёт к смене политической элиты в стране. По словам отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, окончание боевых действий является для Киева наихудшим сценарием, так как действующее руководство потеряет власть. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала George Galloway.