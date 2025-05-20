Первый председатель Военно-промышленной комиссии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул в своём выступлении на Петербургском международном юридическом форуме, что на Украине есть серьёзная проблема — отсутствие в руководстве фигур, обладающих легитимными полномочиями для подписания мирного соглашения.

Медведев подчеркнул, что мир должен быть основан на условиях, которые удовлетворяют все стороны. Иначе это будет лишь временное перемирие, которое позволит восстановить военную мощь. Он также заявил, что у нынешней Украины есть последний шанс сохранить свою государственность после окончания военного конфликта.

«Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема», — пояснил зампред Совбеза.

Политик также отметил, что Россия готова к прямым переговорам без предварительных условий, однако предложил и другой вариант — капитуляцию, которая России подходит больше.