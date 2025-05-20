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20 мая, 09:50

Киев начал готовить политзаключённых для обмена с Россией

На Украине политзаключённым предлагают участие в обмене пленными с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

В украинских СИЗО начали предлагать политзаключённым участие в масштабном обмене пленными с Россией по формуле «1000 на 1000», сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua» со ссылкой на источники в адвокатском сообществе.

По данным издания, подобные предложения поступают лицам, осуждённым по статьям о государственной измене, сепаратизме и коллаборационизме. Источник отметил, что в «политических» камерах активно работают с заключёнными, и их реакции различны: кто-то соглашается, а кто-то отказывается от участия в обмене.

Адвокаты уточнили, что среди таких заключённых чаще всего оказываются те, кого обвиняют в поджогах автомобилей, фотографировании военных объектов или те, кого, по словам неназванного юриста, «просто подставили».

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Замысел Киева первым раскрыл военкор Александр Коц. Накануне он заявил, что Киев планирует использовать политзаключенных для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ, включая националистов и лиц, причастных к карательным операциям. Таким образом Украина попытается забрать только полезных для себя людей.

Оксана Попова
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