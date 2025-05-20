Киев начал готовить политзаключённых для обмена с Россией

В украинских СИЗО начали предлагать политзаключённым участие в масштабном обмене пленными с Россией по формуле «1000 на 1000», сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua» со ссылкой на источники в адвокатском сообществе.

По данным издания, подобные предложения поступают лицам, осуждённым по статьям о государственной измене, сепаратизме и коллаборационизме. Источник отметил, что в «политических» камерах активно работают с заключёнными, и их реакции различны: кто-то соглашается, а кто-то отказывается от участия в обмене.

Адвокаты уточнили, что среди таких заключённых чаще всего оказываются те, кого обвиняют в поджогах автомобилей, фотографировании военных объектов или те, кого, по словам неназванного юриста, «просто подставили».