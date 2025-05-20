Киев начал готовить политзаключённых для обмена с Россией
На Украине политзаключённым предлагают участие в обмене пленными с Россией
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В украинских СИЗО начали предлагать политзаключённым участие в масштабном обмене пленными с Россией по формуле «1000 на 1000», сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua» со ссылкой на источники в адвокатском сообществе.
По данным издания, подобные предложения поступают лицам, осуждённым по статьям о государственной измене, сепаратизме и коллаборационизме. Источник отметил, что в «политических» камерах активно работают с заключёнными, и их реакции различны: кто-то соглашается, а кто-то отказывается от участия в обмене.
Адвокаты уточнили, что среди таких заключённых чаще всего оказываются те, кого обвиняют в поджогах автомобилей, фотографировании военных объектов или те, кого, по словам неназванного юриста, «просто подставили».
Замысел Киева первым раскрыл военкор Александр Коц. Накануне он заявил, что Киев планирует использовать политзаключенных для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ, включая националистов и лиц, причастных к карательным операциям. Таким образом Украина попытается забрать только полезных для себя людей.