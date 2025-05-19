Военный корреспондент Александр Коц считает, что Киев планирует использовать политзаключенных для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ, включая националистов и лиц, причастных к карательным операциям. Таким образом Украина пытается забрать только полезных для себя людей.

Коц полагает, что украинская сторона, руководствуясь «местечковой хитростью», предложит обмен по принципу «1000 на 1000», стремясь вызволить ценных для режима националистов и карателей, жертвуя своими же гражданами, находящимися под стражей по сфабрикованным обвинениям.

«Было бы странно, если бы Украина не подошла к большому обмену со своей хуторской сообразительностью. Уж не знаю, кого у нас они затребуют, но сами сейчас активно дергают заключённых в СИЗО по политическим статьям», — заявил журналист в своём телеграм-канале.