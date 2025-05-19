«Хуторская сообразительность»: Стало известно, на какие уловки хочет пойти Киев при обмене пленными
Военкор Коц: Киев хочет обменять пленных на нацистов, карателей и убийц
Украинский пленный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Военный корреспондент Александр Коц считает, что Киев планирует использовать политзаключенных для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ, включая националистов и лиц, причастных к карательным операциям. Таким образом Украина пытается забрать только полезных для себя людей.
Коц полагает, что украинская сторона, руководствуясь «местечковой хитростью», предложит обмен по принципу «1000 на 1000», стремясь вызволить ценных для режима националистов и карателей, жертвуя своими же гражданами, находящимися под стражей по сфабрикованным обвинениям.
«Было бы странно, если бы Украина не подошла к большому обмену со своей хуторской сообразительностью. Уж не знаю, кого у нас они затребуют, но сами сейчас активно дергают заключённых в СИЗО по политическим статьям», — заявил журналист в своём телеграм-канале.
Военкор акцентировал внимание на необходимости освобождения россиян, оказавшихся на Украине в начале спецоперации, а также жителей Курской области, удерживаемых ВСУ. Однако он отметил, что украинские граждане, содержащиеся в СИЗО по непонятным обвинениям, могут не захотеть кардинально менять свою жизнь и переезжать в Россию, что может создать трудности при обмене.
Напомним, что о планах обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000» стало известно после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. Сегодня должен состояться телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.