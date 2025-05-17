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Регион
17 мая, 14:52

Медведев пригрозил врагам России страшной стадией войны с новым оружием и участниками

Медведев: Срыв переговоров может привести к страшной войне с новым оружием

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал предостережение политикам, которые в ультимативной форме пытаются заставить Россию играть по своим правилам. Обращение к врагам нашей страны он разместил у себя на странице в соцсети Х.

«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует помнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к прекращению военных действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны», – предупреждает Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, этот новый этап может характеризоваться как вовлечением дополнительных сторон, так и применением принципиально иных, вероятно, более разрушительных видов вооружений.

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Скорее всего, говорит Медведев о европейских политиках, которые недавно приезжали в Киев, после чего разразились ультиматумами в адрес России. Ранее российский политик указал, что вместо обсуждения путей, которые могли бы вести к миру, они решили начать угрожать РФ. К примеру, немецкий канцлер Мерц говорит, что в новом пакете санкций ЕС может включать пункт об изъятии российских замороженных активов.

Владимир Озеров
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