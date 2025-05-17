Медведев пригрозил врагам России страшной стадией войны с новым оружием и участниками

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал предостережение политикам, которые в ультимативной форме пытаются заставить Россию играть по своим правилам. Обращение к врагам нашей страны он разместил у себя на странице в соцсети Х.

«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует помнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к прекращению военных действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны», – предупреждает Медведев.