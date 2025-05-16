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Регион
16 мая, 16:24

Макрону, которого не позвали на переговоры в Стамбул, пришлось возмущаться позицией РФ из Албании

Макрон назвал неприемлемой позицию РФ по прекращению огня на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемой позицию России по прекращению огня в украинском конфликте. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по завершению саммита Европейского политического сообщества в Албании, обвинив Москву в игнорировании призывов к перемирию, сообщает «ФрансПресс».

«Неприемлемо», — цитирует агентство французского лидера.
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Напомним, в Албании прошёл саммит Европейского политического сообщества, куда поехал и Владимир Зеленский. Участники мероприятия обсуждали возможность введения полного торгового эмбарго против РФ. Посетившие саммит Эмманюэль Макрон, Дональд Туск, Фридрих Мерц и Кир Стармер вместе с киевским главарём позвонили Дональду Трампу.

Юрий Лысенко
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