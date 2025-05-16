Макрону, которого не позвали на переговоры в Стамбул, пришлось возмущаться позицией РФ из Албании

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемой позицию России по прекращению огня в украинском конфликте. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по завершению саммита Европейского политического сообщества в Албании, обвинив Москву в игнорировании призывов к перемирию, сообщает «ФрансПресс».