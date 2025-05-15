Лавров: Заявления Макрона по Украине умом понять невозможно

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о конфликте на Украине невозможно понять рационально, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры». Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал слова французского лидера о возможном размещении западных войск на территории Украины.