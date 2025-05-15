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Регион
15 мая, 12:24

Лавров: Заявления Макрона по Украине умом понять невозможно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о конфликте на Украине невозможно понять рационально, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры». Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал слова французского лидера о возможном размещении западных войск на территории Украины.

«Он сказал: нам нельзя в прямое столкновение с Россией вступать, а то будет третья мировая, мы её не хотим, поэтому мы не на линию фронта, а на территорию Украины чуть-чуть подальше. Это будет сдерживать Россию, потому что она ведь хочет, победив Украину, напасть на Европу. Это говорит президент! <…> у нас есть такое выражение: «Умом этого понять невозможно», — сказал Лавров.
Кремль прокомментировал «ядерный ультиматум» Макрона
Кремль прокомментировал «ядерный ультиматум» Макрона

Напомним, президент Макрон заявил, что готов обсудить возможность размещения французских самолётов с ядерными боеголовками в других странах ЕС. А до этого он выразил мнение, что Киев осознаёт невозможность возвращения всех утраченных территорий. Макрон подчеркнул важность предотвращения эскалации конфликта до масштабов Третьей мировой войны и выразил поддержку дипломатическому урегулированию при условии, что Украина будет иметь прочные позиции на переговорах. Кроме того, он отметил, что Париж передал Киеву всё, что мог.

Александра Мышляева
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