Кремль прокомментировал «ядерный ультиматум» Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не повысит безопасность на континенте.

«Это не добавит ни безопасности, ни предсказуемости, ни стабильности европейскому континенту», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая журналистам на вопрос о своей позиции по поводу подобных инициатив.