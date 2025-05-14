Кремль прокомментировал «ядерный ультиматум» Макрона
Песков: Распространение ядерного оружия не добавит Европе безопасности
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не повысит безопасность на континенте.
«Это не добавит ни безопасности, ни предсказуемости, ни стабильности европейскому континенту», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая журналистам на вопрос о своей позиции по поводу подобных инициатив.
Ранее, во вторник, президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность обсудить возможность размещения французских самолётов с ядерными боеголовками в других странах ЕС. А до этого он выразил мнение, что Киев осознаёт невозможность возвращения всех утраченных территорий. Макрон подчеркнул необходимость избегать эскалации конфликта до Третьей мировой войны и выступил за дипломатическое урегулирование при сильной переговорной позиции Украины.