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Регион
14 мая, 09:37

Кремль прокомментировал «ядерный ультиматум» Макрона

Песков: Распространение ядерного оружия не добавит Европе безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не повысит безопасность на континенте.

«Это не добавит ни безопасности, ни предсказуемости, ни стабильности европейскому континенту», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая журналистам на вопрос о своей позиции по поводу подобных инициатив.

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Ранее, во вторник, президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность обсудить возможность размещения французских самолётов с ядерными боеголовками в других странах ЕС. А до этого он выразил мнение, что Киев осознаёт невозможность возвращения всех утраченных территорий. Макрон подчеркнул необходимость избегать эскалации конфликта до Третьей мировой войны и выступил за дипломатическое урегулирование при сильной переговорной позиции Украины.

Марина Фещенко
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