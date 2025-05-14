Макрон пригрозил России ядерной дубинкой

Французский лидер Эмманюэль Макрон выразил готовность Франции обсуждать размещение ядерных самолётов в других странах Европы по примеру американского «ядерного зонтика», но с оговорками. Он подчеркнул, что Париж не будет финансировать чужую безопасность, размещать за рубежом критически важные для собственной обороны вооружения или передавать контроль над их применением. Об этом пишет «Царьград».

Комментируя украинский конфликт Макрон отметил, что Киев осознаёт сложность возвращения утраченных территорий. Он предложил 30-дневное прекращение огня на всех фронтах, чтобы укрепить позиции Украины для будущих переговоров, включая территориальные вопросы. Также он не исключил скорого введения ЕС и США новых санкций против российского финансового и энергетического секторов. При этом Макрон признал отсутствие правовых оснований для полной конфискации замороженных российских активов, но настаивал на недопустимости их возврата, особенно при ослаблении санкционного режима.

Заявление о ядерном размещении, вероятно, вызовет резкую реакцию Москвы и Пекина, считают авторы издания. Россия и Китай ранее осудили размещение ядерного оружия в неядерных странах, подчеркнув в совместном заявлении угрозу глобальной стабильности от таких шагов, а также от милитаризации космоса и использования коммерческих систем вроде Starlink в военных целях. По их мнению, Запад стремится к стратегической неуязвимости, подрывая ядерный паритет, что противоречит принципу равной безопасности.