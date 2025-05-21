В Кремле рассказали об обмене военнопленными с Украиной в формате «1000 на 1000»
Песков: РФ работает над обменом пленными с Украиной в формате «1000» на «1000»
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Россия ведёт работу по договорённости с Украиной об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000», которая была достигнута в Стамбуле. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Работа ведётся во исполнение тех договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал представитель Кремля.
Ранее военкор заявил, что Киев планирует использовать политзаключенных для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ, включая националистов и лиц, причастных к карательным операциям. Таким образом Украина попытается забрать только полезных для себя людей. Позже и местные СМИ подтвердили эту информацию.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.