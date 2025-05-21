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Регион
21 мая, 10:06

В Кремле рассказали об обмене военнопленными с Украиной в формате «1000 на 1000»

Песков: РФ работает над обменом пленными с Украиной в формате «1000» на «1000»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия ведёт работу по договорённости с Украиной об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000», которая была достигнута в Стамбуле. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работа ведётся во исполнение тех договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал представитель Кремля.

Ранее военкор заявил, что Киев планирует использовать политзаключенных для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ, включая националистов и лиц, причастных к карательным операциям. Таким образом Украина попытается забрать только полезных для себя людей. Позже и местные СМИ подтвердили эту информацию.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.

Александр Юнашев
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