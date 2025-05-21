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21 мая, 04:31

Родственники военнопленных ВСУ требуют вернуть тех, кого власти забыли

РИАН: Родственники пленных десантников ВСУ устраивают протесты на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Родственники боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) проводят масштабные акции в Незалежной. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителей российских силовых ведомств.

По информации источника агентства, участники протестов убеждены, что украинские власти сознательно избегают выполнения их требований и не намерены возвращать десантников. Многих из них мобилизовали против воли.

Родственники опасаются, что при следующем обмене военнопленными десантники могут быть вновь исключены, а ответственность за это ляжет на Россию.

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А ранее военкор Александр Коц заявил, что Киев хочет обменять пленных на нацистов, карателей и убийц. Таким образом Украина пытается забрать только полезных для себя людей. Это недавно подтвердили в украинских СМИ. В СИЗО Незалежной начали предлагать политзаключённым участие в масштабном обмене пленными с РФ по формуле «1000 на 1000».

Тимур Хингеев
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