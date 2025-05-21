Родственники боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) проводят масштабные акции в Незалежной. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителей российских силовых ведомств.

По информации источника агентства, участники протестов убеждены, что украинские власти сознательно избегают выполнения их требований и не намерены возвращать десантников. Многих из них мобилизовали против воли.