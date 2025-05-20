Переговоры с Киевом о содержании пленных идут непросто, сообщила Москалькова

Обсуждение с украинской стороной условий содержания пленных продвигается с трудом, однако определённый прогресс всё же наблюдается. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня условия содержания наших военнопленных, возможность соблюдения их прав в соответствии с Женевской конвенцией — один из наших приоритетов. В этом непростом диалоге всё-таки позитив есть, и помощь такая, мне кажется, очень важна», — сказала она журналистам.

Для налаживания взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста и агентством по розыску пропавших без вести российская делегация посетила Женеву. Омбудсмен сообщила о действующей договорённости с Украиной, позволяющей уполномоченному по правам человека и его команде посещать российских военнопленных. В свою очередь, украинская миссия МККК имеет доступ к пленным бойцам ВС РФ, а омбудсмен передаёт списки военнопленных, о которых поступают запросы от родственников.

Москалькова подчеркнула, что сотрудничество в этой области носит зеркальный характер: обе стороны одновременно обеспечивают передачу посылок от близких и организуют посещения пленных.