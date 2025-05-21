Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с журналистом Life.ru, что киевские власти начнут «грести всех», в том числе стариков, подростков и женщин, которые находятся в украинских тюрьмах и СИЗО в статусе политзаключённых, потому что другими способами набрать тысячу человек для обмена с Россией не удастся. Картаполов подчеркнул, что у Киева попросту нет такого огромного числа военнопленных ВС РФ.

«Что касается Зеленского, то они там сейчас по тюрьмам и лагерям рыщут, пытаясь набрать эту тысячу человек потому, что у них-то откуда наберётся вообще такое количество наших военных. Там сейчас в ход идут все (подростки, старики, женщины), кого они на улицах хватали за всё, к чему можно было придраться. Вот сейчас предлагают их на обмен», — пояснил он.