«Нет 1000 военных»: В Госдуме заявили, что ВСУ ищут женщин и детей по тюрьмам для обмена на нацистов
Картаполов: Киев наберёт на обмен политзаключённых из-за нехватки военнопленных
Обложка © Life.ru
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с журналистом Life.ru, что киевские власти начнут «грести всех», в том числе стариков, подростков и женщин, которые находятся в украинских тюрьмах и СИЗО в статусе политзаключённых, потому что другими способами набрать тысячу человек для обмена с Россией не удастся. Картаполов подчеркнул, что у Киева попросту нет такого огромного числа военнопленных ВС РФ.
Андрей Картаполов. Видео © Life.ru
«Что касается Зеленского, то они там сейчас по тюрьмам и лагерям рыщут, пытаясь набрать эту тысячу человек потому, что у них-то откуда наберётся вообще такое количество наших военных. Там сейчас в ход идут все (подростки, старики, женщины), кого они на улицах хватали за всё, к чему можно было придраться. Вот сейчас предлагают их на обмен», — пояснил он.
Напомним, 16 мая на переговорах России и Украины в Стамбуле была достигнута договорённость об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». А позже появились сведения о том, что Киев планирует использовать политзаключённых для обмена на попавших в российский плен бойцов ВСУ. Арестантам в украинских СИЗО уже начали поступать соответствующие предложения. Среди таких заключённых — те, кого обвиняют в поджогах автомобилей, фотографировании военных объектов или те, кого «просто подставили».