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22 мая, 11:30

Армия России освободила Новую Полтавку в ДНР

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Yulai Studio

Российские войска закрепились в населённом пункте Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, полностью выбив оттуда ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населённый пункт Новая Полтавка ДНР», — доложили в ведомстве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия сражается с ВСУ за последний участок границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области, который пока ещё контролируют украинские подразделения. Кроме того, ВС РФ наступают на Ореховском и Степногорском направлениях запорожского фронта.

Владимир Озеров
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