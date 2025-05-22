Армия России освободила Новую Полтавку в ДНР

Российские войска закрепились в населённом пункте Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, полностью выбив оттуда ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия сражается с ВСУ за последний участок границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области, который пока ещё контролируют украинские подразделения. Кроме того, ВС РФ наступают на Ореховском и Степногорском направлениях запорожского фронта.