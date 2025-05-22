Армия России освободила Новую Полтавку в ДНР
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Российские войска закрепились в населённом пункте Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, полностью выбив оттуда ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населённый пункт Новая Полтавка ДНР», — доложили в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия сражается с ВСУ за последний участок границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области, который пока ещё контролируют украинские подразделения. Кроме того, ВС РФ наступают на Ореховском и Степногорском направлениях запорожского фронта.