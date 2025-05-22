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21 мая, 21:32

От Мариуполя до Авдеевки: Генерал Мордвичёв стал главкомом Сухопутных войск РФ

Белоусов вручил штандарт главкому Сухопутными войсками ВС РФ Андрею Мордвичёву

Андрей Мордвичёв. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Кучер 34

Андрей Мордвичёв. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Кучер 34

Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичёв официально назначен на пост главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Российской Федерации. Церемония передачи штандарта состоялась под руководством министра обороны России Андрея Белоусова, который выразил уверенность в высоких способностях нового главкома.

Как сообщает газета «Красная звезда», на мероприятии Белоусов отметил, что Мордвичёв – опытный военачальник, который проявил свои выдающиеся качества в ходе специальной военной операции на Украине.

«Уверен, что его глубокие знания и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», – подчеркнул министр.

Андрей Мордвичёв, родившийся в 1976 году, уже имеет за плечами значительный боевой опыт. Весной 2022 года он командовал 8-й армией во время освобождения Мариуполя, а в 2023 году возглавил группировку «Центр», активно участвовавшую в освобождении ключевых населённых пунктов на Донецком направлении, включая Авдеевку и Очеретино.

Ранее пост главнокомандующего Сухопутными войсками занимал Олег Салюков, который теперь назначен заместителем секретаря Совета безопасности России.

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Life.ru уже писал, почему новый главком Сухопутных войск ВС РФ наводит ужас на ВСУ. На Украине Андрей Мордвичёв получил прозвище «генерал-прорыв».

Юния Ларсон
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