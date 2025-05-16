«Странные телодвижения»: Украинские боты атакуют нового главкома Сухопутных войск РФ

На Украине началась информационно-психологическая специальная операция (ИПСО) против нового командующего Сухопутными войсками России Андрея Мордвичева. Такое мнение выразил волонтёр Алексей Живов, создатель телеграм-канала «Живов Z». По его словам, в последние месяцы он заметил «странные движения» вокруг личности Мордвичева.

«Вокруг фигуры Мордвичева в телеграме последние полгода были странные «телодвижения». В бот приходили сотни сообщений, от якобы подчинённых генерала, которые его «как бы хвалили». Думаю, что работало украинское ИПСО. Генерала Мордвичева дополнительно хвалить не надо, за него говорят результаты его работы», — написал волонтёр.