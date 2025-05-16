«Странные телодвижения»: Украинские боты атакуют нового главкома Сухопутных войск РФ
Волонтёр Живов: Против генерала Мордвичева запущена украинская ИПСО
Андрей Мордвичев. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Кучер 34
На Украине началась информационно-психологическая специальная операция (ИПСО) против нового командующего Сухопутными войсками России Андрея Мордвичева. Такое мнение выразил волонтёр Алексей Живов, создатель телеграм-канала «Живов Z». По его словам, в последние месяцы он заметил «странные движения» вокруг личности Мордвичева.
«Вокруг фигуры Мордвичева в телеграме последние полгода были странные «телодвижения». В бот приходили сотни сообщений, от якобы подчинённых генерала, которые его «как бы хвалили». Думаю, что работало украинское ИПСО. Генерала Мордвичева дополнительно хвалить не надо, за него говорят результаты его работы», — написал волонтёр.
Напомним, генерал-полковник Андрей Мордвичёв был назначен новым главнокомандующим Сухопутными войсками Вооружённых сил России. Прежний главком Олег Салюков был освобождён от своей должности в связи с достижением предельного возраста — 21 мая ему исполнится 70 лет. По указу президента России Владимира Путина он занял пост заместителя секретаря Совета безопасности.