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Регион
15 мая, 18:36

Главкомом Сухопутных войск РФ стал генерал-полковник Андрей Мордвичёв

Генерал-полковник Андрей Мордвичёв. Обложка © Telegram / Минобороны России

Генерал-полковник Андрей Мордвичёв. Обложка © Telegram / Минобороны России

Генерал-полковник Андрей Мордвичёв назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал Mash, предыдущего главкома сухопутных войск Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста — 21 мая ему исполнится 70 лет. Его, кстати, указом российского президента Владимира Путина назначили заместителем секретаря Совбеза.

Андрей Мордвичёв — генерал-полковник, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. В зоне СВО соединения Мордвичёва действуют на южном направлении. Именно под его командованием проходило взятие Мариуполя.

Путин назначил генерала Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил генерала Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Как сообщал Life.ru, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, Мордвичёв был повышен до генерал-полковника в сентябре 2023 года. В феврале 2025 года ВСУ готовили «котёл» для Мордвичёва под Покровском, куда рассчитывали заманить генерала.

Лия Мурадьян
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