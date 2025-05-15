Главкомом Сухопутных войск РФ стал генерал-полковник Андрей Мордвичёв
Генерал-полковник Андрей Мордвичёв. Обложка © Telegram / Минобороны России
Генерал-полковник Андрей Мордвичёв назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал Mash, предыдущего главкома сухопутных войск Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста — 21 мая ему исполнится 70 лет. Его, кстати, указом российского президента Владимира Путина назначили заместителем секретаря Совбеза.
Андрей Мордвичёв — генерал-полковник, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. В зоне СВО соединения Мордвичёва действуют на южном направлении. Именно под его командованием проходило взятие Мариуполя.
Как сообщал Life.ru, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, Мордвичёв был повышен до генерал-полковника в сентябре 2023 года. В феврале 2025 года ВСУ готовили «котёл» для Мордвичёва под Покровском, куда рассчитывали заманить генерала.