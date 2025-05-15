Главкомом Сухопутных войск РФ стал генерал-полковник Андрей Мордвичёв

Генерал-полковник Андрей Мордвичёв назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал Mash, предыдущего главкома сухопутных войск Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста — 21 мая ему исполнится 70 лет. Его, кстати, указом российского президента Владимира Путина назначили заместителем секретаря Совбеза.