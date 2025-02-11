ВСУ задумали заманить в «котёл» под Покровском «генерала русских побед»
«Царьград»: ВСУ готовят «котёл» для генерала Мордвичёва под Покровском
Украинские войска готовят для ВС РФ «котёл» на Красноармейском (Покровском направлении). Они рассчитывают заманить туда «генерала русских побед», командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андреем Мордвичёвым.
«Грядет противостояние двух генералов — главкома Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого и командующего войсками ЦВО Андрея Мордвичёва. Последнего украинцы мечтают заманить в «котёл», — пишет «Царьград».
По словам экспертов, о приближении «бури» свидетельствуют высокая активность артиллерии ВСУ и переброска резервов под Красноармейск. Украинские силы могут пойти в атаку в направлении Новотроицкого от Песчаного и Новоалександровки, чтобы загнать российских военных в «котёл». Впрочем, подчёркивается, что Мордвичёв готов к атаке ВСУ.
Военкор Михаил Бондаренко пояснил, что инициатива находится на стороне РФ. По его словам, резервов для отражения наступления достаточно.
Политический аналитик Владимир Соловейчик объяснил план Киева желанием создать хотя бы видимость успеха на фронте, чтобы получить максимум помощи от НАТО и оказать влияние на политику США.
Ранее военный обозреватель заявил, что Армия РФ готовит огромный «котёл» для ВСУ до Красноармейска. По его словам, российские военные готовят сюрприз для ВСУ на Днепропетровском (западном) и Краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска. В этих условиях ВС РФ смогут образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ