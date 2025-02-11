Украинские войска готовят для ВС РФ «котёл» на Красноармейском (Покровском направлении). Они рассчитывают заманить туда «генерала русских побед», командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андреем Мордвичёвым.

«Грядет противостояние двух генералов — главкома Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого и командующего войсками ЦВО Андрея Мордвичёва. Последнего украинцы мечтают заманить в «котёл», — пишет «Царьград».

По словам экспертов, о приближении «бури» свидетельствуют высокая активность артиллерии ВСУ и переброска резервов под Красноармейск. Украинские силы могут пойти в атаку в направлении Новотроицкого от Песчаного и Новоалександровки, чтобы загнать российских военных в «котёл». Впрочем, подчёркивается, что Мордвичёв готов к атаке ВСУ.

Военкор Михаил Бондаренко пояснил, что инициатива находится на стороне РФ. По его словам, резервов для отражения наступления достаточно.

Политический аналитик Владимир Соловейчик объяснил план Киева желанием создать хотя бы видимость успеха на фронте, чтобы получить максимум помощи от НАТО и оказать влияние на политику США.