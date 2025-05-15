Путин назначил генерала Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил генерала армии Олега Салюкова, ранее занимавшего пост главнокомандующего Сухопутными войсками, заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ, освобождающий Салюкова от прежней должности, опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

С 2014 года Салюков занимает пост главнокомандующего Сухопутными войсками. Он неоднократно руководил проведением парадов Победы на Красной площади в Москве, в том числе возглавил парад, состоявшийся 9 мая этого года.