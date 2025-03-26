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Регион
26 марта, 15:04

Путин назначил Александра Масленникова на должность замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ (Совбеза). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в указе.

До последнего времени секретарь Совбеза Сергей Шойгу имел семь заместителей. Пост первого замсекретаря СБ занимает Рашид Нургалиев. Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Григорий Молчанов, Олег Храмов и Алексей Шевцов также являются заместителями Шойгу.

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А ранее Life.ru писал, что Игорь Чайка занял пост заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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