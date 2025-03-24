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Регион
24 марта, 18:04

Космонавт Крикалёв стал замгендиректора «Роскосмоса»

Крикалёва назначили замгендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым комплексам

Сергей Крикалёв. Фото © Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Крикалёв. Фото © Сергей Савостьянов/ТАСС

В «Роскосмосе» произошли кадровые изменения. Космонавт и Герой России Сергей Крикалёв занял пост заместителя генерального директора, ответственного за пилотируемые и автоматические комплексы. Об этом сообщили в госкорпорации, уточнив, что данное назначение было одобрено Наблюдательным советом.

Кроме того, Дмитрий Баранов, ранее возглавлявший самарский РКЦ «Прогресс», перешёл на должность заместителя гендиректора «Роскосмоса» по развитию промышленности.

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В феврале 2025 года в «Роскосмосе» сменился руководитель: указом президента Владимира Путина на эту должность был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, имеющий степень кандидата экономических наук. Ранее ведомство возглавлял Юрий Борисов, ушедший в отставку. Новое назначение Баканова стало одним из самых свежих кадровых решений в космической отрасли.

Николь Вербер
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