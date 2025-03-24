Космонавт Крикалёв стал замгендиректора «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» произошли кадровые изменения. Космонавт и Герой России Сергей Крикалёв занял пост заместителя генерального директора, ответственного за пилотируемые и автоматические комплексы. Об этом сообщили в госкорпорации, уточнив, что данное назначение было одобрено Наблюдательным советом.

Кроме того, Дмитрий Баранов, ранее возглавлявший самарский РКЦ «Прогресс», перешёл на должность заместителя гендиректора «Роскосмоса» по развитию промышленности.