Космонавт Крикалёв стал замгендиректора «Роскосмоса»
Крикалёва назначили замгендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым комплексам
Сергей Крикалёв. Фото © Сергей Савостьянов/ТАСС
В «Роскосмосе» произошли кадровые изменения. Космонавт и Герой России Сергей Крикалёв занял пост заместителя генерального директора, ответственного за пилотируемые и автоматические комплексы. Об этом сообщили в госкорпорации, уточнив, что данное назначение было одобрено Наблюдательным советом.
Кроме того, Дмитрий Баранов, ранее возглавлявший самарский РКЦ «Прогресс», перешёл на должность заместителя гендиректора «Роскосмоса» по развитию промышленности.
В феврале 2025 года в «Роскосмосе» сменился руководитель: указом президента Владимира Путина на эту должность был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, имеющий степень кандидата экономических наук. Ранее ведомство возглавлял Юрий Борисов, ушедший в отставку. Новое назначение Баканова стало одним из самых свежих кадровых решений в космической отрасли.