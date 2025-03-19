Реакцию главы Роскосмоса, узнавшего, что он — «главный краш россиянок», сняли на видео
Глава Роскосмоса Баканов узнал, что он «главный краш россиянок», от журналистов
Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов со смущением воспринял новость о том, что россиянки сочли его «самым красивым чиновником». Об этом написал в своем телеграм-канале в среду журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев. По словам Баканова, он слышит об этом впервые.
Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»
«Приятно будет, если в космосе результат покажем соответствующий», — сказал он в ответ на вопрос, приятно ли ему такое женское внимание.
Напомним, что президент Владимир Путин назначил 39-летнего Дмитрия Баканова на пост главы «Роскосмоса» относительно недавно — 6 февраля 2025 года. Предыдущий руководитель ведомства Юрий Борисов ушёл в отставку. Баканов обладает учёной степенью кандидата экономических наук.