Реакцию главы Роскосмоса, узнавшего, что он — «главный краш россиянок», сняли на видео

Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов со смущением воспринял новость о том, что россиянки сочли его «самым красивым чиновником». Об этом написал в своем телеграм-канале в среду журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев. По словам Баканова, он слышит об этом впервые.

«Приятно будет, если в космосе результат покажем соответствующий», — сказал он в ответ на вопрос, приятно ли ему такое женское внимание.