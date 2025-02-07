«Космос — это моя судьба»: Новый глава «Роскосмоса» назвал своё назначение огромной честью
Новый глава «Роскосмоса» Баканов назвал космос своей судьбой
Дмитрий Баканов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что его назначение на эту должность имеет для него большое значение. Он даже назвал космос своей судьбой. Эти слова он произнёс на своей первой встрече с руководством госкорпорации.
«Для меня это огромная честь — быть назначенным на столь ответственную позицию. Космос для меня не просто слово, это моя судьба. Я родился на Байконуре, папа мой занимался военным космосом, и сам я восемь лет отработал в структурах тогда ещё Федерального космического агентства, потом госкорпорации», — заявил Баканов, передаёт ТАСС.
Новый гендиректор «Роскосмоса« также упомянул, что предстоящая работа станет настоящим вызовом, но он намерен приложить все усилия для достижения успеха.
Напомним, 6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил 39-летнего Дмитрия Баканова на пост главы «Роскосмоса». Предыдущий руководитель ведомства Юрий Борисов ушёл в отставку. Баканов обладает учёной степенью кандидата экономических наук.